Vene välisministri asetäitja Sergei Rjabkov nentis, et USA ametid ei karda küsimuste esitamiseks kinni pidada Vene kodanikke. Seetõttu soovitas ta välismaale reisimisel ettevaatlik olla neil 13 venelasel, keda USA eriprokurör Robert Mueller oli maininud nimekirjas, mis seotud Venemaa võimaliku sekkumisega 2016. aasta USA presidendivalimistesse.

„Hiljuti avaldatud nimekiri tõstatab küsimuse, kas Venemaa kodanikel, kes seisavad silmitsi USA õiguskaitseorganitelt saadud süüdistutega, oleks mõistlik riigist lahkuda,“ ütes Rjabkov uudisteagentuurile TASS.

Välisministri asetäitja märkis, et Washingtoni väljaandmislepingutega riikide nimekiri on kättesaadav USA riigisekretäri veebisaidil, kuid link avaldati ka Venemaa välisministeeriumi lehel. „Kuid isegi, kui väljaandmislepingut pole, ei anna see Venemaa kodanikele mingit garantiid," hoiatas Rjabkov.

USA justiitsministeerium esitas süüdistuse 13 Venemaa kodanikule ning kolmele ettevõttele veebruari keskel.