Marko Reikop andis tänases Naistelehes intervjuu, kus vastas muu hulgas küsimusele, kas ta on pigem kütt või korilane. Marko ütles, et on pigem kütt, kuid on samas loobunud veise- ja sealiha söömisest.

"Nad on nii targad loomad. Sead on sama targad kui koerad," ütleb Marko, kuid tunnistab, et kana ja kala söön ta küll. "Kana on kana aruga. Kalad ka, need ei mõista, kas on teisipäev või reede."

