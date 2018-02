Teisipäeval tekkis Facebooki lehekülg „Lusti kummutaja“, mis suunatud „Kuuuurija“ ajakirjaniku Katrin Lusti vastu. Lust spekuleeris, et vihalehekülje taga võib olla teater NO99 või Tiit Ojasoo. Teater lükkab antud väite ümber. „Aga võib-olla on see hoopis NO99 kättemaks? Võib ju arvata, et mingisugune lollike tegi, aga võib-olla on see viis, kuidas hakata mind õõnestama NO teatri poolt, kes kindlasti mu peale väga pahane on,“ rääkis Lust Õhtulehele. Teater NO99 lükkab Lusti väited särtsaka vastulausega koheselt ümber:

"Peab olema võrdselt edev ja rumal arvamaks, et NO99 hakkab kas praegu või tulevikus raiskama oma aega katrinlustinduse peale. Tema arvamuse kommentaariks meenuvad vaid tema enda sõnad: "Mul on nii kiire koguaeg, et ei jõua mõelda.""

Teatavasti on Lust viimasel ajal NO99 teatrit tugevalt kritiseerinud: Eino Baskini lesk Veera rääkis "Kuuuurijas", kuidas Eino Baskin ligi 20 aastat oma teatrile kodu otsis. Ja kui ta lõpuks selle hoone leidis ja teatriks ümber ehitas, tuli Tiit Ojasoo ja võttis selle nahaalselt Eino Baskinilt ära.