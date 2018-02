Ikka ja jälle leidub me elus inimesi, kes on ehedaks näiteks, et nende suur armulugu on oma lõpu leidnud. Ja sageli tuleks selle eest suisa tänulik olla. Miks aga vahel osad meist jäävad halba suhtesse nii pikaks ajaks kinni?

Kõlab uskumatult, aga portaal Your Tango väitel on sageli just mehed need, kes mürgisesse suhtesse pikemaks ajaks jäävad.

Miks?