Küll aga ei ole eilne näide ainus selle kohta, et „AK“ stuudios midagi valesti läheb. Pidevalt on probleeme näiteks ka ilmateadustajate ekraanidega (ka esmaspäevaõhtuses „AK“-s pidi ilmateadustaja Taimi Paljak maadlema streikiva puutetundliku ekraaniga), mis said alguse vaid kuu aega pärast uude stuudiosse kolimist.

Toona said ilmateate vaatajad näha pentsikut juhtumit, kus ilmateate ajal hakkas teadustaja selja taga asuv ekraan streikima ning osa ekraanist hakkas virvendama. Lõpuks jäi keset ekraani lihtsalt suur tume ala.

(kuvatõmmis/ ERR)

Tundub, et probleemid „Aktuaalse kaamera“ stuudioga on püsivad ning tehnilisi apsakaid tuleb ette pidevalt. Tekib küsimus, kas probleem stuudioga on laiem ja kas saate IT-lahendused tuleks ehk üle käia?

„IT-lahendused ei puutu antud juhul asjasse, viga oli puhtalt mehhaaniline.,“ vastab Lass.

„Aktuaalse kaamera“ produtsent ja pearežissöör Rait-Roland Veskemaa oli uudistesaate tehnilisi probleeme puudutavate küsimuste suhtes ärritunud. Vastuseks küsimusele, kas püsivate probleemidega võetakse midagi ette vastas ta:

„Mida ette võtta? Et vool läheb ära? Me oleme kõik turvasüsteemid teinud, aga 100% tehnikaga ühtegi garantiid ei ole, alati on võimalus, et midagi ei pruugi töötada nii nagu ta töötama peaks. Kas te saate garanteerida, et Õhtuleht jõuab iga päev õigesse kohta? Samamoodi ei saa meie garanteerida, et meil on igal ajal voolu!“