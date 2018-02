Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Tartu ülikooli Eesti geenivaramu direktor Andres Metspalu meenutab, et paariaastase poisina esimest korda sinimusvalget lippu nähes pidi ta pereliikmetelt küsima: "Mis see on?" "See oli esimene kord, kui mulle seletati, et oli olemas selline riik nagu Eesti vabariik. Mul kästi panna lipp kirstu tagasi ja sellest mitte kellelegi rääkida," sõnab mees.

Mida soovib Metspalu aga Eestile 100. sünnipäevaks? "See on tohutu väärtus, et meil on oma riik – me peaksime seda paremini hoidma. Igaüks meist saab sellele kaasa aidata. Teeme siis seda! Parimal viisil!"

Vaata Metspalu täispikka mõtisklust videost!