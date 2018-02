Hollandi politsei sõnul ägavad nad tohutu töökoormuse all. Võimude sõnul on seetõttu suur hulk kuritegelikke rühmitusi saanud tegutseda segamatult.

Värskest aruandest selgus, et riigis lokkab seksuaal- ja narkokuritegevus, palju on ka petuskeeme, kirjutab Sky News. Politseiühingu NPB sõnul on võimuesindajad ülekoormatud, ega suuda toime tulla riigis vohava kuritegevuse kontrollimisega.

Aruande kohaselt on tööjõu puudumine viinud olukorra selleni, et uurijate lauale jõuab viiest kuriteost vaid üks. Veel on kirjas, et politsei suunab oma tähelepanu ennekõike vägivaldsetele kuritegudele, nagu näiteks röövid ja mõrvad. Muud juhtumid, sealhulgas pikaajalised uurimised, on kas tühistatud või pandud ootele teadmata tulevikku. Selle tagajärjena on tekkinud soodne pinnas majanduskuritegude tekkeks – laiaulatuslikud petuskeemid jäetakse tähelepanuta. „Viimase 25 aasta jooksul olen näinud, et väikesed edasimüüjad kasvavad suurteks ettevõtjateks, kellel on head kontaktid poliitikas ja niinimetatud mõjukate investorite hulgas,“ sõnas üks detektiiv.