Võidusõidu naistetiimi nimi on "Beach, please", mille liikmeteks on Hanna, Marlen ja Eva. 25-aastane Hanna on saarlane ning töötab igapäevaselt reklaamiagentuuris copywriter'ina. Hanna suurimaks hirmuks oli näha vaesuses vaevlevaid inimesi ja loomi. "Kui ma oleksin olnud üksinda, oleksin ma rohkem, kui ühe korra koera süles hoides, nutnud. Oma peas olen ma täielik maailmamuutja ja igal hetkel püüdsin edasi anda kasvõi natukenegi armastust naeratuse näol või näiteks koera sülle võttes, kes polnud arvatasti kunagi lähedust tundnud. Sellel reisil sain ma aru, et ma olen õnnelik inimene. Ma olen terve, mul on suurepärane pere, elukaaslane, sõbrad ja töö, ma elan nii soojas korteris, et vahel on isegi talvel aknad lahti, pean ennast ise üleval ja saan reisimas käia. Mõnel India inimesel ei ole mitte ühtegi neist ja selle kurbuse reaalne nägemine kindlasti muudab inimest rohkemal või vähemal määral," kommenteerib Hanna.

Naistetiimi kolmas liige, 31-aastane Eva on pärit Tartust, kellele meeldib väga ratsutada, ent täiskohaga on ta hoopis laulja ja laulukirjutada. Eva on kunagi töötanud reklaamiagentuuri projektijuhina Olav Osolini käe all ning osalenud ka "Eesti otsib superstaari" saates. Eval hirmu polnud, sest on palju eelnevalt üksinda Aasias reisinud. "100% tekib mingil hetkel väiksem või suurem kõhuhäda, igal võimalusel tasub käsi pesta, aga lõpuks, kui tahad kohalikku kultuuri nautida, siis ei jää muud üle, kui vapper olla ja tänavalt ajalehte mässitud hõrgutisi osta ja need sealsamas ära süüa – päris ära nende bakterite kätte kindlasti ei sure. Samuti ei tundunud see pool Indiat, mille saate jooksul läbisime, üheski muus plaanis kuigi ohtlik, eriti põhja pool – kuna hinduism põhineb paljuski uskumusel karmasse, siis keegi lihtsalt ei tee sulle midagi halba, kartes, mis see talle endale võib kaasa tuua. Hoopis vastupidi – inimesed on erakordselt sõbralikud ja abivalmid, et see karma näol enda ellu tagasi tuua - kasulik õppetund meile kõigile. Kokkuvõttes oli India erakordselt värvikas ja mitmekülgne maa ja sinna reisides ei näe küll põhjust midagi karta," kommenteerib Eva.