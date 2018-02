Saksa odavkett Lidl peaks Eestisse jõudma 2020. aastal. Selveri juhatuse liige Kristi Lomp avaldas 19. veebruaril Äripäeva raadios arvamust, et Lidl avab Eestis kõik siia kavandatud 10-15 poodi kahe esimese tegutsemisaasta jooksul.

Kristi Lomp rääkis Äripäeva raadiole, et Eesti turul puudub pärast Säästumarketite kadumist odavkett, samas võiks igal turul üks selline olla. "Lidli tugevuseks peetakse väga soodsat hinnataset. Vähem räägitakse sellest, et nad ei müü kohalikke toidukaupu," sõnas Lomp. Tema hinnangul on Eesti klient väga lojaalne ja tahab osta kohalikku toodangut. Millise keti müüginumbreid Lidli tulek enim mõjutama hakkab, on praegu raske ennustada.