Kinnisvaraarendaja Arle Mölderi firmast Novira Finance on saanud üks suurimaid Porto Franco kaubanduskeskuse finantseerijaid; kaubanduskeskuse maatükile on seatud Novira kasuks 22,5 miljoni euro suurune hüpoteek, kirjutab Eesti Ekspress.

"Aasta aega pidasime Hillar Tederiga kõnelusi. Refinantseerisime varem Swedbankilt ja Oleg Ossinovskilt võetud laenud," ütles Mölder Ekspressile. "Rahastamine ongi Nordica Finance'i põhitegevus, meie portfell on üle 30 miljoni euro."

Hillar Teder loodab Porto Franco kaubanduskeskuse hoonekarbi valmimist sügiseks. "Praegu käivad betoonitööd, alusplaadi valamine on suur töö. Loodame karbi püsti saada sügiseks, mille järel on juba palju neid, kes soovivad sisetöid teha," ütles Teder veebruari alguses BNS-ile.

Ta lisas, et täiendava investori valik veel käib. "On neid, kes tahavad omandada 50 protsenti, on neid, kes 40 protsenti. Eks tahame teha sellest sellise "Eesti asja," lisas Teder.

Mullu septembris sai selgeks, et Tallinnasse sadama lähedale rajatava kaubanduskeskuse Porto Franco projekteerimis- ja betoonitööd teostab Nordecon Betoon OÜ (NOBE) ja Kontek Int AS-i konsortsium. Kolme maa-aluse ja viie maapealse korruse projekteerimise ja betoonitööde maksumus on ligikaudu 31 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks, teatas Nordecon mullu sügisel börsile.

Rajatav kompleks koosneb kolmest maa-alusest ning viiest maapealsest korrusest ning selle kogupind on umbes 150 000 ruutmeetrit.

Projekti on omapoolse kaasinvesteeringu teinud teiste seas ka Lembit Lumbi OÜ Bonaares ning Heldur Meeritsa OÜ Amalfi.

Allikas: BNS

