Õhtuleht küsis, millest võiks president EV100 vastuvõtul kõnelda. 1. EESTLANE olla on uhke ja hää! Paljudele inimestele on see väga oluline, et nad austusväärsetena on just oma rahvuse ja oma kultuuri kandjad. Eestlus koos oma laulupidude, kadri- ja mardisantidega, jaanitule ja emakeelse teaduse ning luuletustega on kõrgeimalt lugupeetav ka 21. sajandil. Nagu on austusväärsed ka teised rahvused, kes siin elavad. 2. EESTLUS tähendab ka 21. sajandil tervet talupojamõistust, looduse hoidmist ja naiste austamist. Naised ja mehed on siinkandis juba iidsetest aegadest võrdsete õiguste ja kohustustega olnud, koos lapsi kasvatanud ja võrdväärsetena tööd rüganud elu hoidmise ja selle paranemise nimel. Ja ega eestlus ilma laste ja noorteta edasi kesta!

3. Elu MUUTUB kiiresti ja muutused on ikka alati rasked. Muutuste tormisel merel edasi tulevikku liikumiseks on vaja igaühe tööd. Oma riik tähendabki, et iga meeskonna liige hoiab oma tarkusega silma peal, kas purjed on õigesti valitud, ega kreen liiga suureks lähe või kas on vaja kuskilt köisi sõlmida. Vaja läheb siin nii põlvepikkuste tüdrukute kui ka hallipäise vanataadi tarkust, siis saame koos kindlasti hakkama ka Eestimaa homse päevaga!

4. Paljud meie kaasmaalased, paljude lapsed või lapselapsed on praegu kaugel. Või on neil tervisemure, konto arestitud, lapsel koolis halvasti, või on keegi tööst tülpinud, või ei oska hästi keelt. On nii palju, mida võiks muudkui ette heita. Aga MEIE KÕIK KOOS oleme ühtemoodi osa Eesti rahvast, kõik on kallid, kõik on ikka meie inimesed.