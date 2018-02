"Rahvas seisis tegelikult juba tund enne degusteerimise algust järjekorras ning enamasti oli tegemist vanemaealise publikuga. Kartsin, et minu köömnenapsuga maitsestatud tort neile ei meeldi, aga see kartus osutus asjatuks, rõõmustab Marju. "Tegu on siis muraka-kodujuustu tordiga, millele annavad õige maitse riivitud must leib ning köömnenaps Kristallkümmel."

"Minu võidu napsanud tort polegi tegelikult klassikaline tort, sest selle põhi küpsetamist ei vaja. Ahju asemel on selle valmistamiseks vaja hoopis külmkappi. Kaubandusvõrgust leiab kindlasti ka külmutatud murakaid. Ja tordi peal olev põdrasammal pole ka lihtsalt põnev kaunistus, vaid sellegi võib rahulikult ära süüa: see on karamelliseeritud siirupiga läbi immutatud ja maitseb nagu komm. Muidu on töötlemata põdrasammal maitsetu ja muutub närides saepuru sarnaseks, aga karamelliseeritud siirupiga läbiimmutatud sammal on väga mõnusa krõbeda tekstuuriga," kinnitab meisterkondiiter.

Kuidas muraka-kodujuustu torti ise valmistada?

Tordipõhi:

80 g tumedat šokolaadi

50 g võid

50 g maapähklivõid või sarapuupähklipastat

50 g purustatud Digestive-küpsiseid või vahvlipuru

50 g purustatud röstitud musta leiba

30 g suhkrut

Murakatäidis:

350 g murakaid

100 g moosisuhkrut

30 g vett

20 g köömnelikööri Kristallkümmel

5 želatiinilehte (10 g)

Kate:

8 g želatiini (4 lehte)

120 g piima

200 g valget šokolaadi

50 g köömnelikööri Kristallkümmel

200 g 35% rõõska koort ehk vahukoort

150 g kodujuustu

Põdrasamblik karamellis:

põdrasamblikku

100 g vett

100 g suhkrut

3 g sidrunhapet soovi korral

Kaunistuseks:

murakaid

ettevalmistatud samblikku

röstitud rukkileivapuru

Valmista esmalt ette karamellistatud põdrasamblik. Kuumuta suhkur ja vesi kuni tekib ühtlane siirup. Kui soovid hapukamat tulemust, lisa sidrunhape. Kasta sambliku tutid siirupisse ja jäta küpsetuspaberile ööks kuivama.

Valmista põhi: Sulata šokolaad. Lisa või, maapähklivõi, vahvel, leib, suhkur. Sega ühtlaseks. Vajuta lahtikäiva vormi põhja (20 cm) ja pane külma.

Murakatäidis: Leota želatiinilehti külmas vees 5 minutit. Kuumuta murakad, moosisuhkur ja vesi. Keeda 5-10 min. Võta tulelt, sega juurde kuivaks pigistatud želatiinilehed ja lisa köömneliköör. Vala jahtunud murakatäidis leivapõhjale. Pane umbes 30 minutiks külma.

Täidis: Paisuta želatiin külmas vees. Kuumuta piim ja sulata selles paisunud želatiinilehed. Vala segu tükeldatud valge šokolaadi peale ja sega ühtlaseks. Vahusta vahukoor tugevaks vahuks. Lisa kodujuust. Sega vahukooretäidis jahtunud valgešokolaaditäidisega. Lisa köömneliköör ja vala vormi. Lase seista külmas üleöö.

Kaunista murakate, röstitud rukkileivapuru ja maitsvaks töödeldud samblikuga.

Punklaulja Maie Parrik tähistas 19. veebruaril oma 79. sünnipäeva ning peab sel puhul maha suurema sünnipäevatralli juba sel reedel, 23. veebruaril KUKU klubis

Maie Parriku tähelend sai alguse aastate eest kunagises ETV võistlussaates "7 vaprat"

Aastate eest, kui ETV ekraanil oli Mihkel Raua juhitav saade "7 vaprat", esitas Maie Parrik koos ansambliga Operatsioon Õ enda kirjutatud kaulu "Viies ratas" ning paljud televaatajad ei uskunud oma silmi, et üks vanem daam võib noorte meestega koos punki laulda. Maie Parrik sai oma laulmise tõttu nii kiita, kui kriitikat. Lisaks laulmisele ja laulude kirjutamisele on Maie Parrik ka kirjasaatja ning juhtinud saadet Nõmme raadios. Tänaseks on Maie Parrik meediast kadunud.

Maie on oma lauludele sõnad kirjutanud ise ning andnud välja ka helikandja

Lisaks laulmisele on Maie Parrik kirjutanud mitmetele ajalehtedele lugejakirju ja artikleid ning oma kirjarubriik oli tal kunagi isegi Õhtulehes. Samuti on Maie Parrik juhtinud oma autorisaadet Nõmme raadios, kus see kandis pealkirja "Meedia Maie moodi..." Ka ETV-s tegi Maie Parrik endast saate sarjas "Eeter on vaba".

Tänasel päeval Maie Parrik kahjuks meedias enam nii aktiivselt ei figureeri ning elab oma tavakodaniku elu vaikselt hubases Nõmme kodus. Meile antud meeleolukas intervjuus "Hommikusöök staariga", nentis tegus daam, et sellest on tal isegi kahju. "Jaksu ja tahtmist mul on, aga mind ei kutsuta kuhugi," nentis sünnipäevalaps.

Kõik Maie Parriku fännid on teretulnud suurele sünnipäevapeole!

Legendaarne pungimemm andis hiljuti välja plaadi "Laulud ja aastad". Plaadil laulavad Maie laule: Väino Puura, Voldemar Kuslap, Merle Lilje jpt. Nüüd oma sünnipäeval tahab ta seda koos oma fännide, sõprade ja toetajatega tähistada 23. veebruaril KUKU Klubis. Tulemas on palju külalisi ja üllatusi ning üle eriti pika aja esineb Maie ka live-kontserdiga. Diskoks keerutavad plaate Kristo Rajasaare (Operatsioon Õ esimene trummar) ja Kõmmari Kosmikutest. Kohapeal on müügil Maie plaadid! Pilet maksab10 eurot.

Pikemat intervjuud Maie Parrikuga loe aga reedel Õhtulehe veebis ja paberis.