Selleaastane favoriit „Eesti laulul” on Elina Nechayeva oma lauluga „La forza”, kellele ennustatakse ka juba Eurovisioni võitu. Siin on lauljatari kohta ära toodud 17 põnevat fakti.

1. Elina muutis oma perekonnanime kirjapildi Netšajevast Nechayevaks lootusega, et see aitab tema karjäärile kaasa. Isiklikus elus kasutab ta hetkel veel vana kirjapilti.

2. Elukutselt on naine laste lauluõpetaja, aga leiba teenib vabakutselise lauljana.

3. Ooperilaulu vastu tundis naine huvi juba väiksena. „Poplaul oli minu arust lihtne ja natuke labane, ooperilaul oli midagi eksklusiivset, näeb hea välja, inimesed peavad sellest natuke rohkem lugu ja see on väga keeruline. See moment pakkus mulle väga huvi,” põhjendab ta oma valikut.

4. Elinale meeldib väga magada. „Oh, ma olen selline unimüts, et võin igal hetkel ükskõik, kus magama jääda,“ räägib ta enda kohta.

5. Lauljatari hobideks on näiteks mäesuusatamine, sukeldumine, kardisõit ning tulirelvast laskmine. Lisaks tegeleb ta joogaga.

Elina Nechayeva (Erakogu)

Elina Nechayeva (Erakogu)

6. Talle meeldib ka väga lugeda. „Kui kõik normaalsed lapsed jooksid õues, siis mina läksin raamatukokku ja istusin seal,” meenutab ta oma lapsepõlve.

7. Elina oskab seitset keelt – eesti, vene, inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja jaapani. Viimast õppis ta kolm aastat, kuid pidi siis õpingud laulmise tõttu pooleli jätma.

8. Naises on vene, eesti ja tšuvaši verd. Lisaks ütleb ta, et on isegi kuulnud, et temas võib olla ka juudi verd.

9. Tema väike õde mängis seriaalis „Kodu keset linna” Karolat.

Elina Nechayeva oma õe Arina Milišnikovaga (MEELIS TOMSON)

10. Lauljatar osales 2009. aastal saates „Eesti otsib superstaari”. Tallinna eelvoorus ei pääsenud ta edasi. Ka Rakvere eelvoorus sai ta Maarja-Liis Ilusalt ja Rein Rannapilt eitava vastuse, kuid Mihkel Raud palus neiul esitada Black Sabbathi lugu „Children of the Grave”. Pooleteise tunniga selgeks õpitud laul tõi Elinale pääsme teatrivooru, kuid sealt ta enam edasi ei saanud.

Elina Nechayeva saates "Eesti otsib superstaari" (MEELIS TOMSON)

Elina Nechayeva saates "Eesti otsib superstaari" (MEELIS TOMSON)

11. 2014. aastal osales naine ka „Klassikatähtede” saates, kus ta pääses finaali. Ta oli ainus, kes osales lauljana.

Elina Nechayeva "Klassikatähtede" finaalsaates (TEET MALSROOS)

12. Elina pääses 2013. aastal noorte ooperilauljate koolitusprogrammi „OPERAtsioon VOX”. Kuigi alguses ei olnud teda 10 väljavalitu seas, sai ta hiljem ikkagi kutse programmiga liituda, sest jättis žüriile väga hea mulje.

Elina Nechayeva OP VOX-is (TIINA KÕRTSINI)

13. Eelmisel aastal juhtis ta koos Marko Reikopiga saadet „Eesti laul”.

Elina Nechayeva ja Marko Reikop "Eesti laulu" saatejuhtidena (Tiina Kõrtsini)

14. Tema selleaastane „Eesti laulu” võistluslugu „La forza” valmis tähtajaga samal päeval.

Elina Nechayeva (Martin Ahven)

15. Oma edasipääsust poolfinaali sai lauljatar teada täpselt enda sünnipäeval.

16. Kleidile, mida ta ülalmainitud lauluvõistlusel kannab, kulus 52 ruutmeetrit kangast ning see kaalub 6 kilogrammi.

Elina Nechayeva "Eesti laulul" Erlend Štaub)

17. Elinat peeti juba enne esimese poolfinaali toimumist tänavuse võistluse favoriidiks ning talle ennustatakse ka Eurovisioni võitu. „See favoriidijutt hakkab juba natuke imelikuks muutuma,” ütleb lauljatar ise selliste kommentaaride kohta.