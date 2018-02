Tallinna vanalinnas on müügis põneva ajalooga ja mitmesugust kasutust võimaldav objekt, milles praegu on peamiselt erinevate ettevõtete kontorid. Ajaloolise kinnistu hind on ligi kolm miljonit eurot, mis teeb sellest ühe hinnalisema praegusel ajal müügis oleva kinnisvaraüksuse ja mis sobib väga hästi investeeringuks.

Oma pika ajaloo jooksul on hoone kuulunud Püha Nikolause kiriku kogudusele, seda on kasutatud mündikojana, vanglana („timuka ajastul“, mis kestis aastatel 1746-1821), võõrastemajana ning lõpuks eluhoonena – viimases rollis alates Teise Maailmasõja aegadest. Hoones peetud võõrastemajas elas aastatel 1883- 1886 ka tuntud Eesti kirjanik Eduard Vilde.

1998. aastal restaureeriti osa hoonest ja see võimaldas välja tuua mõned originaalarhitektuuri märkimisväärsed elemendid. Tänaseks on suurem osa hoonest kasutuses kontor-stuudiotena, keldris tegutseb gruusia restoran Tbilisi.

Praegune kasutus

Kõnealuse kinnistu pindala on 687 ruutmeetrit. Hoone on kahekorruseline ja lisaks on sellel veel keldri- ning mansardkorrus. Kinnistu kasutusotstarve on nii ärimaa kui elamumaa. Üldpinda on kokku 1320 m²: keldrikorrus ~270 m², I korrus ~386 m², II korrus ~ 412 m² ja mansardkorrus ~252 m². Hoones on kaks korteriomandit (38,2 m² ja 984,2 m², sealhulgas kelder ~270 m²) pluss mansardkorrus ~252 m².

Nagu mainitud, sobib objekt hästi soetamiseks investeerimise eesmärgil. Mitmekülgne kasutusotstarve võimaldab lisaks kontoripinna üürile andmisele tegeleda näiteks majutusega. Ruumid on võimalik ümber ehitada eksklusiivseteks korteriteks või väikese spaaga hotelliks.

