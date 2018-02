Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videoseeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

FC Levadia jalgpallur Igor Morozov ütleb, et tal on Eestiga seoses palju häid mälestusi. Ta soovib aga, et Eestis elavatel inimestel oleks rohkem põhjust rõõmu tunda – siis ei kibeleks nad välismaale elama. Vaata Morozovi täispikka mõtisklust videost!