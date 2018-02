Kuigi valitsus on lubanud alates juulist käivitada maakonnaliinidel tasuta bussisõidu, pole senini selge, kus ja millises mahus tegelikult ka tasuta sõita saab, rääkisid ERRi raadiouudised.

Valitsuse seniste lubaduste järgi peaks avalikel bussiliinidel tasuta sõita saama juba 1. juulil. Samas kui küsida ühistranspordikeskustest, siis vastatakse kui ühest suust, et mingit selgust, kuidas ja mis mahus tasuta sõitu korraldada, praegu veel ei ole ning ülemöödunud nädalal, kui maanteeametis plaane tutvustati, läks asi pigem segasemaks.

Muret tekitas juurde koosolekul kõlanud mõte, et piletid ei pruugi kaduda sugugi kõigilt liinidelt ehk need avalikud bussiliinid, mis ühendavad muuhulgas maakondade keskusi, võivad jääda nagu tänagi, ainult osaliselt doteerituks. Selliseid liine on Eestis umbes veerandsada. Näiteks see, mis ühendab Valgat läbi Tõrva Tartuga või see, mille abil saab Tõrvast läbi Valga Võruni.