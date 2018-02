„Kahjuks on „Kuuuurija“ saatega nii palju tegemist, oleks mul ainult mahti, leiaks ma kohe selle tegelinski üles. Lihtsalt eile ja täna on olnud väga kiire, Facebooki saatsin kirja ja palusin Facebookil teada anda, et kas see inimene, kes seda teeb, on adekvaatne,“ räägib ta.

Teisipäeval tekkis Facebooki lehekülg „Lusti kummutaja“, mis suunatud „Kuuuurija“ ajakirjaniku Katrin Lusti vastu. Leheküljel kutsutakse üles saate „ohvreid“ ühinema, Lusti nimetatakse seal isegi 2018. aasta pressivaenlaseks. Lust ise ennast vihkajatest kõigutada ei lase. „Iseenesest tundub, et mida kõrgemale seal teletopis rühkida, seda suurem on see vihkajate ja armastajate ring. Vähemasti ma ei jäta kedagi neutraalseks!“ naerab naine.

Küll aga on naisel omad kahtlused selle osas, kes selle lehekülje loomise taga võib olla:

„Aga võib-olla on see hoopis NO99 kättemaks? Võib ju arvata, et mingisugune lollike tegi, aga võib-olla on see viis, kuidas hakata mind õõnestama NO teatri poolt, kes kindlasti mu peale väga pahane on,“ nendib ta.

Leheküljel kutsutakse üles „Kuuuurija“ ohvreid ühinema. „Kas "Kuuuurija" vassis ja valetas? Anna meile teada ja me avaldame tõe. Kas "Kuuuurija" trollib? Anna kõigile teada! Kas "Kuuuurija" tegi haiget? Anna meile teada ja me paljastame kuidas,“ kutsuvad loosungid üles inimesi tegudele.

Lust spekuleerib, kes võiks need „ohvrid“ olla, kes lehekülje poole võiks pöörduda.

„Kes sinna koonduksid siis: Tiit Ojasoo, Zuikod (kassivabriku pidajad, kes Lustile lugu tehes kallale tungisid - toim.) võiksid seal olla, õpetaja Urmas pedofiilide loost. See oleks väga selline kirev seltskond. Sandra Napsep, kes oli eelviimases saates. Isegi veedaks selliste inimestega ühes seltskonnas vähemalt ühe õhtu!“ viskab Lust nalja.

Piisavalt karastunud ja paksu naha kasvatanud Lust end vihkajatest absoluutselt kõigutada ei lase.

„Mul on juba nii paks nahk, ma kirjutan Õhtulehes blogi juba alates 2008. aastast. Minu nahk on tänu Õhtulehele juba nii paksuks läinud, et ausalt öeldes mind on väga raske endast välja viia. Kui ma seda vaatasin, siis vaatasin alguses suurte silmadega, siis mõtlesin, et any publicity is publicity (igasugune reklaam on reklaam – toim.)!“ hõiskab ta. „Kui vaadata ka Donald Trumpi või ükskõik keda teist, siis tema ei jäta ka ju kedagi külmaks. Internet on täis tema vihkajaid ja jälgijaid. Mis seal siis teha…“

Seda, et tema „ohvrid“, kelle hulka võiks kuuluda isegi Ojasoo, Zuikod, või teised tema saate kangelased, ühinedes naise vastu midagi korraldama hakkavad, Lust ei karda. Naine nendib, et kui tal oleks hirm, ei saaks ta oma tööd üldsegi teha.

„Mis ma kardan, mul igasugused inimesed helistavad, lubavad jalgadega kõhtu lüüa, ära tappa, tehakse igasuguseid ähvardusi. Kuskil mainiti ka seda, et TV3 tahab minust lahti saada, et ma olen nii halb töötaja. Igasugust informatsiooni antakse. Ju ma olen siis nii plahvatusohtlik, ei saada aru, mis see „Kuuuurija“ on. Tegelikult on väga tore tõdeda, et ma saan tagasisidet tööle, palju halvem oleks, kui keegi ei räägiks sellest,“ sõnab ta.

(www.facebook.com/Lusti-Kummutaja)

Leheküljel tituleeritakse Lusti isegi „Pressivaenlane 2018“ tiitliga. Lust selgitab, et tema on vastupidiselt hoopis pressisõber.

„No 2018. aasta pressivaenlast pole veel ju valitud! Ja pressivaenlane on tavaliselt ikka see inimene, kes intervjuusid ei anna, mina olen see, kes kopsib uste taga ja küsib neid intervjuusid. Siin on natukene see inimene mööda pannud. Tagurpidi pressivaenlane olen ma hoopis siis ju!“ selgitab ta.

Lisaks nimetatakse Lusti vihkamisleheküljel osaks kohtusüsteemist. Lusti sõnul hakkab see, et Eestis on kohtuvõim ja „Kuuuurija“ võim juba lööklauseks muutuma.

(www.facebook.com/Lusti-Kummutaja)

„See on üsna naljakas. Kui vaadata kõiki pressinõukogu otsuseid, me oleme võitnud kuus otsust ja kaotanud kaks –arvata, et ma nüüd üldse ajakirjanduseetikat ei jälgi ja Lust läheb ja lööb jalaga uksi lahti, mind paneb see veidi muigama. Me teeme ikkagi väga selgelt oma saadet lähtudes eetikanormidest, rääkides asju läbi advokaadiga, planeerides lugusid, andes inimestele vastulause. Aga noh, kui inimesed ei salli, siis nad leiavad ükskõik mida öelda,“ nendib naine.

(www.facebook.com/Lusti-Kummutaja)

„Kuuuurija“ on saamas populaarseimaiks telesaateks

„Kuuuurijal“ läheb teletopi vaadates viimasel ajal suurepäraselt. Mõned nädalad tagasi, kui Lust paljastas, et laulja Erich Krieger roolijoodik on, oli naise saade 179 000 vaatajaga vaadatuim saade Eestis, möödudes nii „Pealtnägijast“, „Aktuaalsest kaamerast“ kui „Radarist“, sel nädalal oli teletopi tipus küll „Pealtnägija“, kuid „Kuuuurija“ sai vaid tuhatkond vähem vaatamisi.

„Eelmine hooaeg, alguses, kui alustasime, siis programmidirektor ütles, et teletopi pole uutel saadetel kunagi asja, et Eesti telemaastik on nii kindlalt ära jagatud ja rahval on nii kindlad lemmikud, et saada rahva lemmikuks on põhimõtteliselt miljonist üks. Mulle tehti kohe selgeks, et teletopi ma ei tule, aga kui ma olen 20 parima seas, siis on hästi. Esimese aasta olime 20 parima seas, aga eelmisel sügisel ikkagi olime 13 nädalat 14st saatest esimese kümne seas. Nüüd see hooaeg oleme olnud ühe korra 14. kohal, üldiselt oleme olnud ikka esimese viie seas,“ räägib Lust õhinal oma saavutustest.

Selle nädala teletopis tegi Lust silmad ette isegi „Eesti laulu“ II poolfinaalile, mille üle Lust eriti uhke on.

„„Eesti laulule“ tegin ära! Kujutad ette! Töö juures kõik ütlesid, et „Eesti laulule“ keegi ära ei tee ja no näed! „Eesti laulu“ teeb ju palju inimesi ja sinna pannakse nii palju raha. Ja „Kuuuurijat“ teeb käputäis inimesi, kes jooksevad mööda Eestit ringi kummikud jalas!“ tõdeb ta.

Fännibaas on kasvanud väga suureks

Nagu Lust ülalpool nentis, on „Kuuuurija“ saade, mis ei jäta külmaks mitte kedagi. Lusti vihkajate kõrval on tekkinud naisele ka väga suur fännibaas, kes naist toetavad ja ennast tema tegemistega kursis hoiavad.

„Kõige naljakam ongi see, et suuresti ma tiksun elus töö ja kodu vahet. Kui mõelda sellele, et igal esmaspäeval pean tegema tunniajase saate, võin öelda ausalt, et ega sinna vahepeale mitte midagi eriti suurt ei jäägi. See on ikka väga suur koormus, nende lugude tegemine. Ja ma ise olen ju ikka see Tartu äärelinnast pärit tüdruk, oma nende tossude ja seljakotiga. Aga ainus, mida ma tähele panen, kui ma kõnnin kas tööle või trenni, siis hulk inimesi, kes juurde astuvad, läheb kogu aeg suuremaks. Ma vaikselt saan aru, et inimesi tuleb juurde. Aga kui kaameraga ringi käin, siis ma ei mõtle selle peale, et seal taga on 160 000 inimest. Kaameramehega käin ju kahekesi ja mõtlen, et teen nagu koduvideot. Aga tegelikult on väga palju toetajad, kui sa teaksid, kui palju on inimesi, kes pärast saadet helistavad ja kirjutavad, siis tegelikult see hulk on nii suur, et ma ei ole varsti valmis enam neid vihjeid üldse vastu võtma! Väga palju vihjeid tuleb!“ rõõmustab Lust.

Peagi jagatakse Eestis ka Eesti filmi- ja teleauhindu, kuhu ka Lust kahe oma looga – pedofiilist õpetaja Urmase ja kassiaretajast Zuikode looga - parima ajakirjandusliku loo kategoorias kandideerib.

Olenemata sellest, et Lust pressinõukogus Zuikode loo tegemise eest hukkamõistvat otsust ei saanud, käib kriminaaluurimine antud asjas ikkagi edasi. Lusti sõnul ujub saates olnud tegelasi pidevalt veelgi rohkem pinnale, kes politsei poole pöörduvad.

„Eks tegelikult need inimesed, kes on pättust või mida iganes teinud, vaatavad lehest, et ohoo, Zuikod lähevad politseisse, siis mõtleb õpetaja Urmas, et ma tahan ka politseisse minna, kogu aeg uudiseid toodetakse peale, et jälle keegi läks politseisse minu vastu. Nii lähebki järjest inimesi politseisse, kes arvavad, et äkki on neil ka võimalik valuraha saada. Siis ilmub kaheksa kuud tagasi loos olnud inimene, kes nõuab 5000 eurot valuraha ja läheb ka politseisse. Selles mõttes eks nad loevad ja vaatavad, et ühed ees lähevad ja lähevad järgi. Aga kellelegi ei ole makstud mingisuguseid valurahasid ega asju,“ räägib Lust oma töö tegemise pahupooltest.