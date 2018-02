Kahtlustuse kohaselt maksid hooldusravi teenust vajavate patsientide lähedased juhatajale või õendusjuhile selleks, et nende lähedane saaks haigekassa tasustatud hooldusravile väljaspool järjekorda või ettenähtust lühema aja jooksul. Kriminaalmenetluse käigus on tuvastatud ka enam kui 20 inimest, keda on alust kahtlustada altkäemaksu andmises.

Kui patsient soovib arsti tänada, ei saa teda keegi keelata. Nii arvatakse, et lihtne "aitäh" pole piisav ja on igapäevane, et meditsiinitöötajad saavad ühtelugu lademetes kommikarpe, lillebukette või isegi konjakipudeleid. Kui arstile pakutakse teenuste saamiseks lisaraha, on tegemist altkäemaksuga.

Kui patsiendid pakuvad arstidele lisaraha, et saada järjekorras ette või mõjutada tohtrit mingite teiste teenuste kiiremaks osutamiseks, on tegemist altkäemaksuga. Raha pakutakse harvematel juhtudel, kuid igapäevaselt kingitakse tohtritele põhiliselt magusat, alustades šokolaaditrühvlitega ja lõpetades linnupiimakompvekkidega.

"No ikka iga nädal tuleb keegi mõne kingitusega. Olgu siis selleks šokolaaditahvel või liköörikommid," tunnistab ühe väikelinna perearst Mare (nimi muudetud) ja arvab, et patsiendid ei too meeneid selleks, et vastuteeneid saada.

"See pole ju kuidagi mõistuslik, et siis arvatakse, et saab kiiremini terveks. Kui patsient pöördub doktori poole, ütleme – külmetusega, pole olemas imenuppu, mida vajutada, et terveks saada," toob Mare välja ja lisab, et tema ütleb perearstina alati oma patsientidele, et lihtsast tänuavaldusest piisab, kuid inimestele meeldib selliseid viisakaid žeste teha, eriti väikeses linnas, kus kõik tunnevad kõiki.

Perearst ütleb, et tema ei võta selliseid kingitusi kuidagi altkäemaksuna. "Raha mulle pakutud ei ole, pean tunnistama. Kui pakutaks, ei võtaks vastu. See tundub kuidagi ebaõiglase ja räpasena, aga šokolaadi võtan tavaliselt viisakusest vastu. Mina olen perearst, ehk on see ümbriku pakkumine muudes meditsiiniasutustes levinum," mõtiskleb ta.

Kui inimene on näinud vaeva ja poest midagi spetsiaalselt ostnud, siis oleks Mare sõnul sellest kultuuritu keelduda. "Meie kliinikus on selgeks räägitud, et selliste kingituste näol on tegu siiski viisakusavaldusega, mis ei tee arsti käitumist kuidagi efektiivsemaks," kinnitab ta.

"Šokolaad jääb seisma, pean tunnistama. Kui tulevad külalised, panen lauale, aga väga palju jääb järgi. See on ju tegelikult raiskamine. Ja ega arstid ei saa ju ka ainult magusast toituda," naerab Mare lõpetuseks.

2016. aastal viis justiitsministeerium läbi kolme sihtrühma uuringu, milles edastati elanike, ettevõtjate ja avaliku sektori töötajate korruptsiooniküsitluse tulemused. Seal mainiti ka tervishoiukorruptsiooni, kus osutatakse, et altkäemaksu, vastuteeneid ja kingitusi eeldatakse elanike sõnul enim arstiga suheldes.