„EV100 sünnipäevanädalal viime pidustused üle Eesti ja on loomulik, et Eesti suuruselt kolmas linn Narva väärib oma suursündmust,“ ütles riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Mitte ilmaasjata ei alga Eesti iseseisvusmanifest pühendusega kõigile Eestimaa rahvastele.“



Narva linnapea Tarmo Tammiste sõnul on ootusärevust eesootavateks pidustusteks juba pikalt tunda ja näha olnud. „Loomulikult on nii linnarahval kui ka linnavalitsusel suur au Eesti juubeli eel tavalisest suurema tähelepanu keskmes olla ja nii olulisi külalisi tervitada,“ lisas Tammiste.

Eesti juubelile pühendatud aastapäevanädala sündmused Narvas said alguse keskpäeval. Kell 12 algas Tartu ülikooli Narva kolledžis presidendi Kersti Kaljulaidi tänuüritus, kus antakse üle riiklikud teenetemärgid 166 laureaadile. Sündmusel kõlab noortekonkursi „Kirjuta Eestile!“ võitjate kõne, mida esitavad neli Tallinna 32. keskkooli õpilast. Kell 13.30 esitletakse Narva kolledžis EV100 hõbe- ja kuldmünti. Mündiesitlusel viibivad müntide autorid Tiiu Pirsko, Mati Veermets, Margus Kadarik ja Toomas Niklus.

Kell 15 algab Narva raekoja platsil avalik vabaõhuaktus, kus kõnelevad president ja linnapea. Samuti toimub kell 16.30 Astri keskuses kontsert linnarahvale. Kell 18 algab Geneva kontserdimajas kontsert ja linnapea vastuvõtt.

Eesti 100. sünnipäeva puhul tähistatakse vabariigi aastapäeva esmakordselt sünnipäevanädalaga, mis jutustab riigi iseseisvumise lugu. 19.-25. veebruarini toimuvad aastapäevanädala suursündmused Tallinnas, Haapsalus, Narvas, Viljandis, Pärnus, Paides ja Tartus. Ülevaate programmist leiab ev100.ee.

President Kaljulaid teenetemärkide saajaile: olete Eesti meile koduks ehitanud

„Te kõik olete ehitanud Eestit nagu ehitatakse kodu – niihästi sirkli ja höövliga kui ka kunsti ja muusikaga. See töö on korda läinud, nagu südamega tehtud asjad ikka korda lähevad,“ ütles president Kersti Kaljulaid täna Narvas riiklike teenetemärkide üleandmisel.

Teenetemärkide üleandmine (Stanislav Moškov)

Alates sellest, kui Eesti taastas omariikluse, on üks inimpõlv peale kasvanud, rääkis riigipea. „Näeme toonaseid lapsi täna juba siingi saalis. 1990ndate alguse noortest on saanud kogenud keskealised. Tänutundega mõtleme toonastele vanadele, kes veel tänagi meie seas või juba esivanemate juurde läinud. Tehtud on üks inimpõlv tööd. Üks inimpõlv tööd iseseisva Eesti heaks."

President Kaljulaid selgitas, et täna Narva kogunenud inimesed on selle töö ja tulemuste kehastus. „Tänu teie tööle – olgu see siis ette võetud palgatööna või selle kõrvalt vabadel õhtutel ja nädalavahetustel – on selles kodus, nagu ühes õiges kodus peabki, aina rohkem teadmisi, sõpru, turvatunnet, mälestusi. Veerand sajandi tagusega võrreldes kindlasti rohkem leiba ja mitte vähem idealismi,“ ütles riigipea.