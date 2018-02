Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind!“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseks külaliseks on pärimusmeditsiinispetsialist Kristiina Valper, kelle ampluaaks on muuseas ka kaanidega ravimine ja verikuppude panemine. Naine on ka suurepärane raviõlidega eksperimenteeriv massöör, kes käib näiteks oma kodukandi memmesid masseerimas memmehinnaga.

Kristiina Valper paneb meile otsesaates kaelale kaane ning seepärast räägime süvendatult just kaaniravist - nende positiivsetest, kuid ka võimalikest ohtlikest mõjudest sinu tervisele.