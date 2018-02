Muidugi on aastate jooksul enim kõneainet pakkunud endise esileedi Evelin Ilvese vastuvõtutualetid, kuid esileedisid on meil olnud veel. Oleme nimekirja loomulikult pannud ka Kersti Kaljulaidi.

Presidendi vastuvõtt on ukse ees ja kuigi pole teada, mida kannab president Kersti Kaljulaid tänavu vastuvõtul, võib arvata, et ta läheb ka sel aastal rahvariiete teed.

Aastatel 1995 ja 1996 disainis Helle Meri kleidid moekunstnik Kai Saar. Saar on rääkinud, et 1995. aastal oli tumeda ülikonna vastuvõtt ja seetõttu ei ulatunud kleit maani.

Järgmisel aastal kandis proua Meri sädelevast sametist geomeetrilise lõikega pikka kleiti, mille kangas haingiti Soomest. Ka aastal 1998 kandis Meri Kai Saare disainitud kleiti, mis tegelikult valmis aastaid varem, 1995. aasta riigivisiidiks Rootsi.

Lennart ja Helle Meri, 1998 (ALBERT TRUUVÄÄRT/ETA/ ÕHTULEHT)

Aastatel 1999, 2000 ja 2001 disainis Helle Meri kleidid Katrin Kuldma. "Siiani on see olnud balli kõige kuninglikum kleit. Olen selle kallal oma isiklike näppudega päris hoolega tikkinud. Esimese hooga ei saanud konstruktor tualeti joonisest midagi aru. Seetõttu pidin tegema kihiti joonised ning osaliselt ise välja lõikama," rääkis autor aastal 2001 kantud kleidi kohta.

Lennart ja Helle Meri, 2001 (Peeter Langovits / Postimees)

Aastal 2002 vastas Ingrid Rüütel küsimusele, kas ta kaalus vastuvõtul ka rahvariiete kandmist või valis kohe peokleidi: "Kui president tohiks tulla näiteks tumedas ülikonnas, tuleksin meelsasti vahel rahvariietes, sest need on väga ilusad. Ja kus siis veel peaks rahvussümboleid kasutama kui mitte rahvuspühadel. Kuid president peab protokolli kohaselt kandma frakki ja fraki kõrval oleks see ehk liiga suur kontrast. Kuigi mõlemad on ju vanaaegsed rõivad, esindavad need eri seisusi."

Arnold ja Ingrid Rüütel, 2002 (MATI HIIS )

Siiski on endine esileedi vastuvõttu võõrustades ka rahvariideid kandnud.

Arnold ja Ingrid Rüütel, 2006 (KALEV LILLEORG)

Kai Saar on rääkinud, et Ingrid Rüütli lemmikuks kujunes veinipunane toon, tema esimesed kleidid olid aga lihtsad, kuid põnevate nüanssidega - tikandid, pitsid ja muud detailid. Rüütel kandis Saare disainitud kleite näiteks aastatel 2003 ja 2004.

Arnold ja Ingrid Rüütel, 2003 (TIINA KÕRTSINI )

Arnold ja Ingrid Rüütel, 2004 (MATI HIIS )

Evelin Ilvese kleidid on tekitanud rahva seas kõige suuremat furoori. 2012. aasta kleidi disainis Merike Pääro, inspiratsiooniks olid setu ehted ja Hiiumaa rõhud.

Toomas Hendrik ja Evelin Ilves, 2012 (Tairo Lutter)

Aastal 2014 disainis ta oma kleidi ise, selle nimeks oli "Lumeunistus". Disaineriteks on olnud veel Ülle Suurhans-Pohjanheimo, Arne Niit, Kristina Viirpalu, Xenia Joost. Ka viimane kleit, milles Evelini 2015. aastal vastuvõtul nägime, oli tema enda disainitud - Tikandid tegi Piret Kartus, lilledega aitasid Taivo Piller ja Mart Haber Shishist, kleidi teostas Aili Aamissepp.

Toomas Hendrik ja Evelin Ilves, 2015 (LAURA OKS)

Pärast Evelini kätles Toomas Hendrik Ilvese kõrval ühel aastal uus naine, lätlanna ieva Ilves (endise perekonnanimega Kupce). 2016. aastal kantud kleidi kulud tasus Ieva Ilves ise. Esileedi kleidi disainis Läti moekunstnik Ingrida Drazniece, kes tellis tagasihoidliku ja samas väärikana mõjunud kleidi materjali – siidkanga – Itaaliast. Seda täiustasid Swarovski kristallidest ehted. Disainerit inspireerisid Eesti talv, hall taevas ja kaunis härmatis.

Toomas Hendrik ja Ieva Ilves, 2016 (Tiina Kõrtsini)

Pea kohe, kui Kersti Kaljulaid presidendiks valiti, hakati ka rääkima sellest, mida küll uus riigipea vastuvõtul kannab. Juba mitu nädalat enne mullust vastuvõttu ringlesid kuuldused, et klassikalise õhtukleidi asemel kannab president hoopis rahvariideid. Proua president ei otsustanud siiski päris traditsiooniliste rahvarõivaste, vaid hoopis setu rahvarõivastest inspireeritud kleidi kasuks. Nii presidendi kui ka tema abikaasa rõivakomplekti autor oli setu rahvarõivameister Margit Mehilane, kes valiti 2016. aastal ka Eesti aasta käsitööettevõtjaks.