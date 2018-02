Seks on oluline meie kõigi eludes, kuid vahel võib kirg meie üle nii võimust võtta, et ütleme midagi, mida me kaaslane kuulda ei taha...

Meestel ja naistel on erinevad asjad, mis neid voodis kuumaks kütavad, kuid on ka seda, mis tuju seksida üldse ära viivad, kirjutab The Sun.

Mida ärritavat on voodis oma partneritelt seksi ajal kuulnud naised? Mida mehed?