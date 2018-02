"Kuna tegu on kodumaa väärika juubeliga, siis eeldab ka pidulaua ehteks valmistatav tort pühendumist ja aja mahavõtmist. Loomulikult on sünnipäevatordis ka kodumaised ja kodused koostisosad – kamajahu, rabarber, tume rukkileib ja toormoos," ütleb Tallink Spa & Conference Hoteli kondiiter Kaspar Kütt ja pakub järgmise retsepti. Et kõik maitsed mõjule pääseksid, tasub tort kindlasti juba täna valmis teha.

Biskviitpõhi: 6 muna, 130 grammi mett, 70 grammi fariinisuhkrut, 70 grammi nisujahu, 100 grammi kamajahu, 15 grammi küpsetuspulbrit, 200 grammi hakitud ja röstitud metsapähklit.

Vahusta muna mee ja fariinisuhkruga tugevaks vahuks. Sõelu jahu läbi ja lisa see koos hakitud pähklitega ettevaatlikult, kuid korralikult segades vahustatud munamassile. Küpseta biskviitpõhi 26-sentimeetrise läbimõõduga vormis lähtudes oma koduahjust ja kogemustest.