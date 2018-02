Tallinna ringkonnakohus pole rahuldanud naise apellatsioonikaebust, kes sai aastase tingimisi vangistuse selle eest, et Keila hooldushaiglas voodi süüdates seadis ta ohtu piiratud liikumisvõimega patsientide elu.

Nijule süütas Keila hooldushaiglas palatis voodi mullu 24. novembril,mistõttu tuli patsiendid palatitest evakueerida.Tule- ja suitsukahjustusi sai voodi, palati seinad – kahjusumma on 3391 eurot. Nijule end süüdi ei tunnistanud. Harju maakohus arvestas karistuse mõistmisel, et Nijule osales ise tulekahju kustutamisel,

et ükski inimene tervisekahjustusi ei saanud.



Kohus mõistis Nijulele aastase tingimisi vangistuse kaheaastase katseajaga ja mõistis talt välja tekitatud kahju. Tallinna ringkonnakohtule esitatud edasikaebuses juhtis apellant tähelepanu, et kriminaalasja kohtueelsel uurimisel jäeti tegemata



tulekahjuekspertiis, mis võimaldanuks asjakohaselt välja selgitada kõik võimalikud voodi süttimise põhjused, sh suitsetamine ning elektriseadmetest põhjustatud rikke.

Apellant märkis ka, et kohtueelne uurimine viidi läbi ebaefektiivselt ning ebaprofessionaalselt ja kohtueelne menetleja jättis pärast tulekahju koostamata



korrektse sündmuskoha vaatlusprotokolli. Tallinna ringkonnakohus pole läinud aasta lõpus apellatsiooni rahuldanud.