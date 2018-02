Järvamaal kassipoegi autost teele loopinud ja nii nendest ühe surma põhjustanud mehe suhtes politsei menetlust ei alustanud, kuna puudub kuriteokoosseis.

Juhtum leidis aset jaanuaris, kui Kirna ringristmiku lähedal viskas üks juht sõidu ajal teele kaks kassipoega, kellest üks kaotas elu. Kasside teele loopimine politseimenetlust ei toonud. „Antud juhtumi puhul kriminaalmenetlust ei alustatud, kuna puudus kuriteo koosseis," selgitas Paide politseijaoskonna juhtivuurija Jan Aasma. "Kriminaalkaristus on ette nähtud looma suhtes lubamatu teo eest, kui see on toime pandud avalikus kohas või julmal viisil. Antud juhul puuduvad politseil andmed, et kassid sattusid teele kellegi pahatahtliku teo tõttu," lisas ta. Samas tunnistas Aasma, et igal juhul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga.