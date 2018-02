Millal ja miks otsustas Nõukogude juhtkond Balti riigid okupeerida, on ebaselge, kuid on oletatud, et ajendiks sai Saksa vägede edu Lääne-Euroopas 1940. aasta kevadel (sakslased vallutasid Taani ja Norra ning alustasid sissetungi Prantsusmaale). Mais-juunis alustas NSV Liit vägede koondamist oma läänepiirile ja Balti riikide blokeerimist merelt. 16.–17. juunil esitati Balti riikide juhtkondadele ultimaatumid, millega NSV Liit nõudis rahvusvaheliste suhete tavasid ja norme eirates Punaarmeele vaba juurdepääsu tagamist ja tähtsamatesse keskustese paigutamist, ning Balti riikide valitsuste muutmist Moskvale meelepäraseks.

Eesti omariikluse hävimine 1940. aastal on küllap üks valusamaid hetki meie riikluse ajaloos. Seda on peetud suureks häbiks (hääletu alistumine), aga ka paratamatuseks vastasjõu võrreldamatult suurema ülekaalu tõttu.

Vabariigi valitsuse koosolekul tõdeti, et kuigi Moskva süüdistused (baaside lepingu mittetäitmine) on täiesti alusetud, on Eestil kaks valikut: kas võtta Kremli nõudmised vastu, jätkates 1939. aastal valitud teed, või lükata need tagasi, mis tähendaks sõda. Viimase puhul kardeti, et Eesti ei suuda üksinda kaua sõdida ja abi pole kusagilt loota, ning sõja tulemusena hävineksid Eesti riik ja rahvas. Nõustumise kasuks rääkis asjaolu, et NSV Liit polnud Eesti vastu sõda alustanud, vaid rikkus nõudmistega meie suveräänsust. Nii loodeti omariiklus ikkagi säilitada.