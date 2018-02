Möödunud nädala neljapäeval Jõgeval toimunud eramupõlengu põhjustas siiski kuum tuhk, mitte püromaani käsi, nagu pererahvas algselt arvas.

Väikeettevõtjast majaomanik ütles reedel Õhtulehele, et ei näe muud võimalust, kui õnnetuse põhjustas kellegi kuri käsi. Pereema tegi arvuti taga tööd, kui maja teises otsas süttis kuur ja sellest elumaja. Puuhalge täis kuuris ei olnud elektrit, kust võinuks põleng alata, ning kuu aega varem oli keegi ümber maja käinud ning ka kuuri juures seisatanud.

Õhtulehega rääkinud linnaelanikud olid mures, kuna möödunud suvel toimus Jõgeval kaks süütamist.

Lõuna päästekeskuse menetlusinspektor selgitas välja, et põlengu põhjustas kõige tõenäolisemalt kuuri viidud kuum tuhk ning kuuri süütamise kahtlustamiseks ei ole mingit alust. Samalaadne lugu juhtus laupäeval kella poole nelja ajal: siis põlesid Tartus Sassi tänaval elumaja välisvooder ja soojustusmaterjal. Päästjad evakueerisid kustutustööde ajaks majast neli last ja nende ema, kes said tulekahju kustutamiseni sooja politseisõidukis. Päästetööde juhi esialgsel hinnangul võis sellegi tulekahju põhjustada jahtumata tuhk, mis oli pandud maja seina äärde.