"Taavi on meil "Ringvaates" olnud igasuguste muude inimeste nimel. Oled teinud nii usutavaid rolle, et ise ka imestad, eks," naeris "Ringvaate" saatejuht Marko Reikop.

"Ega siin suurt ei olnud – prillid ette, müts, väike parukas, köki-möki. Ka see on RIR-i taustal tehtud, ma ei käinud kohal," naeris Teplenkov, selgitades, kuidas temast Anu Säärits tehti.

Teplenkovi tiiter on täpselt aasta tagasi olnud "Ringvaate" eetris ka Anne Veski treeneri kaadri all.

Reikop selgitas, et Teplenkovi nimi on eetrisse jõudnud sel põhjusel, kuna "Ringvaatel" on šabloon ehk näidistiiter, mis on tehtud tema nime põhjal.

"Sa oled meie saate etalon. Et kui sinu nimi jälle välja ilmub, siis seepärast, et sa oled etalon, põhi. Meil on uus monteerija, ta võib-olla arvaski, et see on Taavi Teplenkov. Kõiki ei jõua ju teada," itsitas Reikop.

"Ma olen väga tänulik, ärge jumala eest seda ära muutke, las ta jääda," muheles Teplenkov vastu.

Reikop tegi Teplenkovile otsestuudios lepitusettepaneku. "Me paneme sulle nüüd saates kolm korda su õige nime alla," ütles ta. "Ringvaate" saatemeeskond pani selle peale Teplenkovile tiitri alla igaks juhuks lausa neli korda.

(kuvatõmmis/ ERR)

"Samas, mis siin lepitada. Me ei ole tülis olnud, mul on väga hea tuju selle pärast," vastas Teplenkov.