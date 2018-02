Millistel teemadel võiks president EV100 aastapäevakõnes rääkida?

1. Eesti riikluse ajalugu ei alga sada aastat tagasi. Meil oli meie –eestlaste – muinasriik, mis ühendas nii Põhja-Eestit, Lõuna-Eestit kui ka Saaremaad. Muinasaja loojangul moodustati Eesti-Läti kaksikriik, Liivi orduriik, mis kuulus tollasesse Euroopa Liitu – Saksa-Rooma riigi ehk Saksa Rahvuse Püha Rooma keisririigi koosseisu.

2. Me oleme suuremeelsed, oleme valmis andestama okupantidele ja nende järeltulijatele, aga selle eeltingimus on, et nad teadvustavad endale seda kurja, mida nad on meie maal korda saatnud ning paluvad kollektiivselt vabandust.