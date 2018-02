Millistel teemadel võiks president EV100 aastapäevakõnes rääkida?

Pean tunnistama, et presidendi kõne vabariigi aastapäeval on minu jaoks lihtsalt formaalsus, täpselt nagu kogu see institutsioon. On mingi kõne, mille peab ära pidama. Sellepärast jääb mulle tihtilugu arusaamatuks, kui oodatakse sealt epistlit, kuidas eestlased edasi elama peaksid, manitsusi ja näpunäiteid tulevikuks. Mis teemasid ma ootan ja kardan?

1. Loodan, et president ei alistu manipulatsioonile ega too jälle mängu vana ärakäiatud Ojasoo-teemat. Ausõna, see on nii tüütu. Ma arvan, et meil siin Eestis on palju tähtsamaid teemasid kui üleriigilisel tasandil kahe inimese eraelu ja rappajooksnud suhteid lahata. Mis see meie asi on? Perevägivald on tähtis küsimus ja sellest võiks president rääkida küll, aga mitte feministide tellimusel. Ma ei arva, et Ojasoo juhtum, mille tagamaadest ega isegi mitte teost endast me kuigi palju ei tea, oleks mingi musternäide illustreerimaks olulist probleemi.