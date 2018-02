1. Presidendi juubelikõnes tahaks kuulda, et ta on uhke eestlaste üle, kes kaks korda ühe sajandi jooksul suutsid ja oskasid end vabaks võidelda idanaabri meelevalla alt. Kui esimesel korral tuldi Vabadussõjas eestlastele appi, siis 1991. aasta iseseisvuse taastamise tegime ise ära. Kindlameelselt ja veretult, tingimustes kus Eestisse asunud venekeelne elanikkond tegutses jõuliselt NSV Liidust lahkumisele vastu. Nii mõnigi lääneriik oli samuti Moskva lainel.

Soovida ja soovitada ju võib, kuid kasu saab sellest olema vähe. Ega need, kellele ajalehe veergudel soovitusi jagatakse nendele erilist tähelepanu pööra. On ju ka meie rahvuslik-patriootlikul presidendil Eesti elust-olust oma nägemus. Kuid olgu. Siin on siiski mõni ootus.

Fakt on see, et okupatsiooni tingimustes talle antud aega ära elades suutis valdav osa eestlaskonnast säilitada oma kultuuri, keele ja elulaadi ning elada üle ka repressioonid ja küüditamised. Igaühel oli oma isikupärane lapsepõlv oma rõõmude ja muredega nagu nüüdki. Lapsepõlvest kaasa saadud rõõmude, kogemuste ja teadmistega hoitigi rasketel aastakümnetel eestlust üleval.

2. Oleks igati asjakohane, kui president oma kõnes hoiatab nii praegusi kui ka tulevasi valitsejaid, et ei tasu lõhkuda seni korralikult toiminud majandusmehhanismi. Pole vaja ahistada ettevõtjaid. Pole vaja piirata nende initsiatiivi ja sundida neid oma ettevõtteid välismaale viima.

Ettevõtjad annavad tööd, toodavad rahvale heaolu ja kannavad riigieelarvesse raha, mida valitsejad on kohustatud arukalt kasutama. Majandusasju tuleb ajada nii, et meie võimekad inimesed ei läheks tööle laia maalima, et seal võõrastele inimestele oma tubli tööga veelgi paremat elatustaset vormida. Nad jätavad oma riigi hätta ja see on eelkõige valitsejate süü.

3. Küllap meie tubli president on märganud, et Eestis on hiilivalt alanud kolmas venestamise laine. Seda ei juhi nüüd enam idapoolsed ideoloogid nagu kahel varasemal räigel kombel, vaid lausa oma segatud mõttemaailmaga inimesed. Esile on kerkinud uus juunikommunistide sarnane seltskond, kes on hakanud eestlust aktiivselt lahjendama ja ida poole kummardama.