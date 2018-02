Daniel Craig (49) on kõige paremini tuntud Briti lemmikspiooni James Bondina. Maailma seksikaimaks meheks nimetatud Craig nägi aga pühapäeval toimunud BAFTA auhindade jagamisel jahmatav ja pea tundmatu välja.

Sotsiaalmeedias lasid fännid näppudel käia: paljud tõid välja, et mees näeb teistsugune välja, mõnede arvates nägi Briti kompu punasel vaibal vanem välja, osad kahtlustasid veidra muutuse taga olema ka plastilist kirurgiat.

Craig BAFTA auhindade jagamisel 18. veebruaril (Vidapress)

Kas asi võib olla selles, et Craig, olenemata sellest, et ta varasemalt ütles, et ta “pigem lõiguks oma veenid läbi” kui veel ühe Bondi-filmi teeks, on mees siiski Bondisarja 25. järjefilmis taas peaosas?

Daniel Craig (Reuters/Scanpix)

Tähelepanelike lugejate arvates meenutab Craigi väljanägemine BAFTA-l aga meie enda näitleja Jan Uuspõllu oma. Sarnasusi on tõesti meeste vahel märgata.