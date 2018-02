Vestlevad kaks meest:

"Ütle, miks sa ei abiellu?"

"Ma abielluksin, aga alati, kui hakkan kellelegi ettepanekut tegema, mõtlen ma tahtmatult su naisele."

"Ega sa mu naisesse ometi armunud ole?"

"Oh ei, aga mul on kogu aeg hirm, et saan endale samasuguse."