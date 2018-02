Eesti vabariigi rahvuskala on räim. Räim ehk läänemere heeringas (Clupea harengus membras) on Atlandi heeringa Läänemeres elav alamliik. Ta on enamasti alla 20 cm pikk, meie rahvusvärvides kala, kes on hästi kohastunud vähese ja muutliku soolsusega veega ning seetõttu võime teda kohata peaaegu kõikjal Eesti vabariigi rannikumeres ja territoriaalvetes.

Me oleme tema üle uhked. Räimed hoiduvad parve, kusjuures nooremate kalade parved koonduvad kõrgematesse veekihtidesse, vanemad sügavamatesse.

Talvel ei toitu räimed üldse ja on väheliikuvates tihedates parvedes mitmekümne meetri sügavuses põhja lähedal. Varakevadest sügiseni ujuvad räimed rõõmsalt ringi vaba riigi vabades vetes.