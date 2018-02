„Kõige täpsem sõna, mida enda kirjeldamiseks kasutaksin – avastasin selle paar aastat tagasi –, on „multipotentsialist“,“ üritab enda tegemisi ühe sõnaga kokku võtta modell, räppar, produtsent ja endine meistriliiga korvpallur Antonio Sebastian Kass. „Ma ei viitsi ühe asjaga kaua tegeleda, kui ma ei leia, et seal on mingi sügavam dimensioon. Isegi kui on, saan aru, et pean vahepeal ka muud elu elama, et areneda.“

Modellindus on Antoniol veres. Kui emapoolne tädi on supermodell Carmen Kass ja ema modelliagentuuri Baltic Modelsi endine tegevjuht Victoria De Luna, siis pole ime, kui oled samuti fotogeeniline. Antonio suurim kirg, vähemalt praegu, on küll räppimine, aga eelmisel aastal teenis ta modellitööga rohkem raha kui millegi muuga.