Soomlased tähistavad Eesti 100. sünnipäeva koos Margus Saarega, kes on eeloleval laupäeval sealse rahvusringhäälingu telekanali YLE1 eetris koos armastatud diktori Anna-Liisa Tilusega saatepäevateadustaja.



Margus käis nädala alguses Helsingis saadetevahelisi tekste salvestamas ja oli põhjanaabrite ettepanekust ning sealsest vastuvõtust väga liigutatud. "Olen väga tänulik selle võimaluse eest. Olen Soome televisiooni innukalt jälginud lapsest peale ja nüüd Eestile nii olulisel päeval selles ise kaasa lüüa on väga suur au," ütleb Margus Saar.



Kogenud saatejuht lisab, et astub Soome televaatajate ette viiel korral. "Eesti sünnipäeva puhul tutvustame Anna-Liisaga Soome YLE laupäevast kava ja teeme mõned viited paljudele neile saadetele nii teles kui ka raadios, mida põhjanaabrid meie juubeli puhul oma programmi selleks nädalalõpuks valisid."



Anna-Liisa Tilus on Soome üks tuntumaid diktoreid, kes käis Eesti Televisioonis diktoriks Soome 100. aasta juubelil, 6. detsembril. Ta ütleb rõõmsalt, et Marguse suur kogemus oli kohe näha ja temaga koos kaamera ees olla oli väga kindel. Margus Saar selgitab, et soomlaste lõbustuseks tuli pisut purssida soome keeles. "Kuid räägin ka eesti keeles - nii et täielik keelekümblus sõsarrahvale."



Margus Saar alustas ETV-s kaastööd 1990. aastal just programmiteadustajana ning kuidas ta nüüd, aastakümneid hiljem end seda tööd tehes tundis ja kuidas päev Soome televisioonis läks, saab näha "Ringvaates" neljapäeval, 22. veebruaril.