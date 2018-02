Üha enam võib sotsiaalmeedias märgata postitusi stiilis, et keegi on kellelegi raha võlgu või mõni kodanik müüb katkist kaupa. Mida aga arvab seadus sellest, kui keegi postitab sinu andmed internetti ja esitleb sind kui viimast siga ja varganägu?

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul on säärasel juhul tegemist tsiviilvaidlusega. „Kui keegi tunneb, et tema õigusi on riivatud, on võimalus pöörduda kohtusse,“ õpetab ta ning soovitab antud küsimuses pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole.

Andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Maire Iro ütleb, et üldjuhul peab teise inimese foto avaldamiseks olema tema nõusolek. „See tähendab, et avalikku häbiposti riputamiseks ei või teise inimese pilti ega muid andmeid kasutada. Näiteks väidetavate petturite nimekirjad, märgatud-stiilis leheküljed ja grupid, mustad nimekirjad jne ei ole tegelikult lubatud,“ kinnitab Iro.

Ehk kui keegi on loata kasutanud sinu fotot või muid andmeid, siis tuleb paluda need maha võtta. Kui see ei anna tulemust või avaldajaga ei ole võimalik ühendust saada, tasub oma õiguste rikkumisest teavitada Facebooki.

„Seejärel on järgmine võimalus oma õiguste kaitsmiseks andmete avaldaja vastu kohutusse pöörduda. Andmekaitse inspektsioon sellises olukorras eraisikutevahelisi vaidlusi lahendada ei saa,“ möönab ta.