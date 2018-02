Täna õhtul kell saab ETV ekraanil näha dokumentaalfilmi "Naine pildil", mis seob südamlikult üheks kunsti, paeluva mineviku ja haarava tänapäeva.



Kunstnik Lauri Sillak ehk Laurentsius alustab oma värske näituse maalimist tavatus kohas – tühjaksjäänud puumajas Tallinna südalinnas. Majas, mis kuulus Eesti filmi- ja fotokunsti loojale Johannes Parikasele ja tema naisele Lillile. Parikaste nimi oli esimeses Eesti Vabariigis tõeline tooniandja. Sellega seostusid Eesti esimene missivõistlus, riigimeeste prominentsed portreed ja kogu Eestimaa ülespildistamine.



Parikaste salapärase elumaja seinad peidavad endas inimeste jälgi, kes omal ajal pildil olid ja kultuurkihtide alt paljastub tollane elu. Ajastu tapeetidele ilmuvad kaasaegsete kaunitaride ja maailmakuulsate pesumodellide portreed, aga maja perenaise Lilli vaim on rahutu. Tal on rääkimata üks lugu.



Filmi režissöör on Priit Valkna, operaator Kristjan-Jaak Nuudi, monteerija Jaan Laugamõts, produtsent Pille Rünk.



