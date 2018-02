Selguse huvides tuleb eraldi välja tuua, et tegemist oli salaalkoholi toimetamisega, mitte Lätist ostetud liiga suures koguses alkoholi vedamisega oma tarbeks. Alkoholi puhul on Euroopa Liidu liikmesriikidest lubatud oma tarbeks kaasa tuua 10 liitrit kanget alkoholi (üle 22%), 90 liitrit veini, 110 liitrit õlut ja 20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke. Kui Lätist ostetakse kaasa rohkem, tuleb kodanikul tõestada, et tegemist on isiklikuks tarbimiseks soetatud alkoholiga.