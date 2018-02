Ida-Virumaal Konju külas asuvat Repinski kitsefarmi kontrollisid eelmise aasta veebruari lõpus volitatud veterinaararst ja veterinaaramet, tööinspektsioon ja migratsiooniametnikud koos politseinikega. Ida-Virumaa veterinaarkeskuse juhataja Helgi Tepper ütles toona Maalehele, et kontrolliti PRIA andmete vastavust lüpsikitsede farmis tegelikkusele, kõik oli korras, kitsede arv vastas esitatud andmetele.

Nädal tagasi raporteeris keskkonnainspektsioon avalikkusele oma mullustest töövõitudest. Keskkonnainspektorite sõnul on enim vähenenud väärteomenetluste arv jahi, metsa ja jäätmete valdkondades. Viimaste hulgas oleks olukord veel ühe juhtumi võrra paremgi, kui patustajate ridades ei torkaks silma keskerakondlasest riigikogulasele ja praegusele maaelukomisjoni liikmele Martin Repinskile kuuluv Konju Kitsefarmi OÜ. Seda avalikkuselegi hästi tuntud ettevõtet trahvis keskkonnainspektsioon mullu jäätmeseaduse nõuete rikkumise eest.

Viimase aastad on Repinskile ja tema lähedastele olnud kiired ja põnevad. 2016. aasta lõpus lahvatas skandaal, mis põhines kahtlustustel, et maaeluministriks tõusnud mees müüs oma kitsetalu toodangu pähe Hollandist pärit juustu. Veidi vassimist kaamerate ees ja tubli kitsekasvataja pidi ministri palgast suu puhtaks pühkima. Pole aga halba ilma heata. Mullu kevadel tüüris tagasi riigikogusaadikute pingile tõrjutud Repinski oma eraelu taas kenasti abielusadamasse. Väljavalituks osutus sel korral Edgar Savisaare kunagine silmarõõm Siret Kotka, nüüd siis Siret Repinski. Samal aastal nägi ilmavalgust ka Martini ja Sireti esimene ühine laps, poeg Morgan.

Vaevalt üks tilluke kohtuasi kogu seda riiklik-perekondlikku idülli rikub ja trahvi ei taha maksta ometi keegi, eriti veel enda meelest aus inimene, poliitik, ettevõtja.

Üks tunnistaja ei taha tulla

Eilne kohtuistung vältab napilt kümme minutit, kui sedagi. Eelmisel istungil kokku lepitud plaan kuulata üle sel päeval üle kaks keskkonnainspektsiooni kui kohtuvälise menetleja tunnistajat luhtub täielikult. Tunnistajana kohtusse oodatud Toila valla endine keskkonnaametnik on sõitnud hoopis välismaale ja teine on teada andnud, et tema tulla ei taha, sest pole midagi öelda.

Repinski sõnul tõi talle põhjendamatu 1000 euro suuruse väärteotrahvi kaela vaidlus Konju Kitsefarmi OÜ ja endise Toila valla valitsuse vahel.

„Vallavalitsuse hinnangul rikkusin ma jäätmeseaduse nõudeid ja seoses sellega siis alustas keskkonnainspektsioon minu ettevõtte vastu menetlust,“ räägib Repinski pärast lühikeseks jäänud kohtuistungit, lisades, et kohtuvaidluse tulemuse huvides ei saa ta esialgu detailidesse minna, lubades, seda aga pärast kohtulahendit kindlasti teha. Repinski sõnul on tegemist pigem tehnilist laadi vaidlusega, andes mõista, et tema vaidleb väärteotrahvile vastu eelkõige õigluse võitu silmas pidades.