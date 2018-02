Endine Ida-Saksamaa iluuisutamisetäht Katarina Witt rääkis ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung antud intervjuus, et praegune USA president Donald Trump üritas ka temaga flirtida.

Donald Trump korvi saamist ei tunnistanud. Oma 1997. aastal publitseeritud raamatus „The Art of the Comeback“ väitis Trump, et hoopis Witt tegi lähenemiskatse, kuid tema ei olnud külmast ja atleetlikust naisest vähimalgi määral huvitatud.