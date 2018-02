Aastatel 2005–2008 ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskonda (UNDAC) juhtinud austraallane Andrew MacLeod süüdistas ajalehele The Sun antud intervjuus ÜROd seksuaalkuritegude varjamises.

Endine tippametnik ütles, et ÜRO töötajad on viimase kümne aasta jooksul pannud kriisikolletes toime 60 000 vägistamist ning ÜROs ja selle allaasutustes on tööl 3300 pedofiili.

Andrew MacLeod rõhutas, et ÜRO on viimase 20 aasta jooksul teinud kõik endast oleneva nende kuritegude kinnimätsimiseks ja vilepuhujad lastakse lihtsalt lahti. Tema sõnul jõuab avalikkuse ette vaid üks vägistamisjuhtum kümnest.

Andrew MacLeod nentis, et väga paljud soovivad töötada ÜRO abiorganisatsioonides just sellepärast, et pääseda ligi kaitsetutele naistele ja lastele. „Pedofiili kalduvusega abitöötajaid on maailmas kümneid tuhandeid, kuid kui sa kannad UNICEFi ( ÜRO Lastefond) särki, siis ei uuri keegi sinu tegelikke kavatsusi,“ hoiatas ÜRO endine tippametnik.