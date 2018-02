Kaks päeva vahi all olnud ja altkäemaksu küsimise kahtlustuse saanud Läti Panga kauaaegne president Ilmars Rimševičs lasti esmaspäeva õhtul pärast 100 000 euro suuruse kautsjoni tasumist vabadusse. Teisipäeval korraldas ta pressikonverentsi ja teatas, et Läti finantssüsteemi on tabanud mõne kommertspanga enneolematu rünnak. Rimševičs eitas kõiki korruptsioonisüüdistusi kategooriliselt ja teatas, et ta ei kavatse ametit maha panna.

Ilmars Rimševičs rääkis ajakirjanikele, et tema vahistamine ja korruptsioonisüüdistused on seotud pankadega ABLV ja Norvik Banka. Ta ütles, et raskustesse sattunud APLV pank pöördus reedel Läti Panga poole sooviga saada likviidsuse tagamiseks üks miljard eurot abi. Keskpank keeldus ja juba kolm tundi hiljem algasid seal läbiotsimised.

Rimševičs oli selleks ajaks jõudnud Hispaaniasse puhkusele lennata. Ta pöördus tagasi laupäeva õhtul ja viidi kohe korruptsioonitõrjebüroosse (KNAB) ülekuulamisele. Esmaspäeval teatas KNABi juht Jekabs Straume napisõnaliselt nimesid nimetamata, et uurimise all on kaks inimest, kellest üks on Läti keskpanga kõrge ametnik. Viimast kahtlustatakse vähemalt 100 000 euro suuruse altkäemaksu nõudmises ja vastuvõtmises.

Norvik Banka: Rimševičs on väljapressija