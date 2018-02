Kas armastad vürtsikaid roogasid, millele lisad kuivatud tšillit? Tundub mõnus ja tervislik. Pidi ju vürtsikas toit aitama kaloreid kiiremini põletada?! Kas armastad seda vürtsikust ka siis, kui oled näinud seda videot...

Videol on kuivatatud tšillid, mille sees naudivad mõnusat elu rotid. Ei ole kahtlust, et rotid tšillide peale ka pissivad. See on aga väga ebahügieeniline ja meie tervisele ohtlik.

Kuidas sina kuivatatud tšillisid puhastad?

Kui sa ei tea, kust ja millistest tingimustest sinu kuivatatud tšillid pärit on, siis tuleks neid kindlasti enne kasutamist kuumutatud vees leotada. Ja kohe päris korralikult.