Möödunud laupäeval peetud "Eesti laulu" teise poolfinaali järel hakkas Õhtulehe kommentaarium kihama. Mitmed lugejad avaldasid oma pahameelt ja kahtlust selle üle, kas "Eesti laulu" žürii on piisavalt objektiivne. Nimelt ärritas neid, et žüriis olnud Lenna Kuurmaa hindas maksimumpunktidega ansamblit Frankie Animal, mille solist on juhtumisi tema ekselukaaslase õde. "Kuidas sellist asja üldse lubada sai, et nii-öelda sugulased saavad üksteist hinnata?" küsib lugeja kommentaariumis.

"Meil peaks olema välismaine žürii, kelle arvamus oleks objektiivne. Teises poolfinaalis käis ilmselge onupojapoliitika. Frankie Animali laul oli kohutav ja mittemidagiütlev, aga kuna Lenna pani oma eksmehe õele maksimum punktid, siis sai see jama edasi. Kuidas sellist asja üldse sai lubada, et nii-öelda sugulased saavad üksteist hinnata? Häbiväärne!" kirjutas lugeja kommentaariumis. Mitmeid samasisulisi kommentaare leidus veelgi.

Tõepoolest, Frankie Animali solist Marie Vaigla on "Eesti laulu" žüriiliikme Lenna Kuurmaa ekselukaaslase õde. Kuurmaa sõnab kommentaaris Õhtulehele, et otseloomulikult oli tema antud maksimumpunktide taga hinnang muusikale, mittes isiklikud tutvused. "Ma arvan, et tegu on rumala küsimusega. Ma olen sinna žüriisse palutud punkte andma oma maitse järgi ja võin käsi südamel öelda, olles olnud ka varem "Eesti laulu" žüriis, et olen alati 100% objektiivselt hinnanud," kommenteerib Kuurmaa. Frankie Animalil oligi Kuurmaa hinnangul teise poolfinaali parim laul, mistõttu tulid tema poolt ka maksimumpunktid. "Ja ma ei hakka sellepärast neile vähem punkte andma, kuna mu eksmehe õde seal juhtumisi laulab," sõnab ta.

"Eesti laulu" peaprodutsent Mart Normet tänab oma meeskonna nimel televaatajaid, kes on tähelepanelikud ja nõuavad laulukonkursilt absoluutset objektiivsust ja läbipaistvust. "Seda nõuame žüriilt ka meie. Alates eelžüriist kuni finaali žüriini välja," sõnab Normet. Muusikaekspertide kaasamisel on tema sõnul kolm olulist kriteeriumi: professionaalsus, sõltumatus ja üksteisest erinemine. "Ka kõige parema tahtmise juures ei suuda me kaardistada ära kõikide muusikainimeste elusid - nende eraelu või ka professionaalseid koostööpartnereid. Aga ühte ma saan kinnitada - mida profim žüriiliige, seda kangekaelsem ja uhkem ta on, ehk et teda ei mõjuta mitte niivõrd veregrupp kuivõrd just muusikaline tase. See on iga žüriiliikme peamine valuuta - tema maitse ja arvamus," lausub ta.

Normet kinnitab, et Frankie Animal oleks finaali saanud ka ilma Lenna antud punktideta. "Ühtlasi - finaalis on meil kolmandik žüriist välismaalased."