Konstantin Pätsi pojapoja poeg Madis Päts on Eesti vabariigi sajanda sünnipäeva puhul otsustanud tähelepanu pöörata sündmusele, millest ajalooraamatutes üldiselt kergelt mööda libisetakse. 25. veebruaril tähistatakse reaalkoolis saja aasta möödumist koolimajas toimunud Eesti esimese valitsuse esimesest istungist.

Konstantin Pätsi pojapoja poeg Madis Päts võtab meid vastu oma kodus Tallinnas Kloostrimetsas. Just siin, tänase botaanikaaia maadel, laius veel 30ndate lõpus tema vanavanaisa Konstantin Pätsi talu. Tükikese sellest 57 hektari suurusest majapidamisest said Pätsi järeltulijad pärast Eesti taasiseseisvumist tagasi ning elavad-toimetavad siin jälle. Madis näitab meile kunagise talu töötajatemajas asuvas elutoas koos oma isa ja Konstantini lapselapse Mattiga vanu fotosid. "Siin pildi peal on siis Konstantin Päts ja Matti Päts siin kõrval," näitab Madis fotot, mis tehtud Oru lossis, ennesõjaaegses presidendi suveresidentsis.

Madis on otsustanud oma kulu ja kirjadega taaslavastada vaarvanaisa saja-aasta tagused teod. Selleks on ta tellinud lavastuse teksti Karl-Martin Sinijärvelt, kutsunud Konstantin Pätsi mängima Raivo E. Tamme ja lavastama Reeda Tootsi. Lavastus koos saja-aasta taguse manifesti ette lugemisega jõuab publikumini 25. veebruaril.

