Saatejuhid ei teadnud muidugi hommikul veel, kas Miku ja Tanja beebi juba sündinud on, kuid arvasid, et kuna Mikku eile sünnitusmajas nähti, siis ju on. Alari Kivisaar tuli siis lagedale mõnede soovitustega, mis on sobilikud kõigile uutele lapsevanematele, seega tasub need ideed kõigil kõrva taha panna!

- Mida ei tohi teha: esimene ja kõige tähtsam soovitus on see, et kui sa lapse mähkmeid vahetad, ei ole mõtet kummarduda ta kohale ja hakata talle nägusid tegema, kui ta on paljas. Sest see võib lõppeda teadagi kuidas. See on kõrvalt vaadates naljakas, aga tegelikult see ei meeldi kellelegi.

- Kui laps on sündinud pole, sul Mikk, mõtet hakata tegelema mingi hullu projektiga, sest sulle tundub, et nüüd on vaja elus kõik korda seada, kohe on vaja miljon eurot koju tuua ja perel on kõike vaja! Unusta ära see, võta natukene aega.

- Superisasid pole olemas, seega pole mõtet endale mingisuguseid illusioone luua. Vastsündinule meeldib ema nagunii rohkem kui isa. Ja ühel hetkel laps kasvab suuremaks ja sa üritad superisa mängida, hakkad talle üsna kiiresti närvidele käima ja ta vaatab üldse, kuidas sinust kaugemale saaks.

- Kui su naine, värske ema, on veetnud esimese päeva üksinda beebiga kodus ja sa, Mikk, tuled pärast tööd koju ja ohkad: "Sa ei kujuta ettegi, kui väsinud ma olen" ja vajud diivanile, siis jää parem vait. Sellist lauset ei taha keegi kuulata. Mine koju, kallista oma abikaasat, võta laps sülle, kuni sulle on antud põhjalik ülevaade nende päevast ja tegemistest. Jah see võib olla küll surmigav, aga pane end naise asemele. Ta läheb ju kodus istumisest ja lapsega tegelemisest ühel hetkel lihtsalt hulluks.

- Kui te lähete esimest korda välja ilma beebita, siis ei tasu ootusi kõrgele kruvida. Sellest käimisest niikuinii alguses midagi välja ei tule. Kuigi te olete leppinud kokku, et beebist ei sõnagi, siis tegelikult te muust ei mõtlegi.

- Ärge vihastage tädikeste peale, kes tulevad teie last nunnutama.

- Ära kuula, Mikk, oma ema ega ämma. Ära kuula, muidu lähed sina hulluks.