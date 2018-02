Kõlab ehk veidralt, aga Jaapani mehed hindavad oma peenise suurust oma meheau papist tualettpaberirulli surudes.

Ei ole just loomulik koht, kuhu oma ihuliiget suruda, aga vähemalt Jaapani meestele pakub see pinget ja elevust, kirjutab Metro.

Portaali väitel on mehed juba varasemaltki seda trikki katsetanud, kuid nüüd on see fööniksina tuhast tõusnud, et taas trendikaks muutuda.