Tšeljabinski lähedal asuvas lastekodus on toime pandud orbude massiline vägistamine, kirjutab väljaanne chelyabinsk.74.ru. Õudse avastuse tegid kolm kasuperet, kes pakkusid kodu seitsmele poisile vanuses 10-14 eluaastat.

Lapsed kirjeldasid üksikasjalikult lugusid, mida kuulates juuksed püsti tõusevad, kirjutab leht. Juttudes figureerisid samad inimesed - neli lastekodu töötajat ja kaks asutusega mitteseotud inimest. Õigusorganid on vahistanud hetkel vaid ühe isiku, kuna uurimine on alles algfaasis ning järelduste tegemisega ei kiirustata, vahendab väljaanne.

Kõik kolm peret, kes poisid enda juurde võtta otsustasid, elavad erinevates linnaosades Tšeljabinski piirkonnas. Siiski on pereemad omavahel tuttavad. Peredes kasvavad ka bioloogilised lapsed, kuid paar aastat tagasi tekkis neil soov hoolitseda ka orbude eest.

Üks ema, kes oli läinud aasta mais enda juurde võtnud 10- ja 13aastased poisid, rääkis, et kord palus vanem poiss telefoni, et helistada sõber Serjožale. Vanemad avastasid, et Serjoža on täiskasvanud mees, kes sageli internaatkooli külastas, kostitades lapsi maiustuste, sigarettide ja šampanjaga. Lastekodu direktoriga kõneldes selgus, et mees oli neile teada ja väidetavalt tahtnud ta lapsi vaid aidata.

Järgmiseks kohtus pere lastekodu direktori ja sealse psühholoogiga. Kohtumisel korrutanud direktor, et poiste jutt on kujutlusvõime vili. Juhataja sõnul olla kõik looga seotud poisid võimelised asju välja mõtlema. Ka lastekodu sotsiaaltöötaja ütles kasupere emale, et vanem poiss on keeruline laps, kellel esineb kõrvalekalded ning kes tarvitab psühhotroopseid aineid, mistõttu oleks targem teda mitte enda pere juurde võtta. Kaaludes plusse ja miinuseid antigi poiss lastekodusse tagasi.

Mõne aja pärast juhtus aga šokeeriv intsident teise pere kasulastega - täiskasvanud leidsid poisid tegelemas asjadega, mida juriidilises keeles võib nimetada seksuaalse iseloomuga tegudeks. Poisid tunnistasid, et seda õpetati neile lastekodus ja mainisid sõpra Serjožat. Seepeale kontakteerusid vanemad teiste kasuperedega, et küsida, kas nende juures elavad lapsed pole kummaliselt käitunud. Kasupoja põhjalik küsitlemine viiski naise kohutava avastuseni. „Ma kaotasin oma kõnevõime ega teadnud, kuidas lapsega edasi rääkida,“ meenutas ta.

Kõigi kolme pere laste jutud ühtisid detailselt. Serjožast hargnesid niidid edasi tema sõbrani ning kolme lastekodutöötajani, kellest kaks olid omavahel abielus. Selgus ka, et kõik lastekodu lapsed teavad, kes on Serjoža. Kurjategijate koodlauseks lastekodusse helistamisel oli „ma kogun asju“. Tihti kutsuti lapsed pilastamiseks järve äärde. Vanemad usuvad, et mõni vägivallajuhtum toimus ka lastekodu töötaja autos. Orbudekoduga kõneldes põrkusid pered abi saamise asemel hoopis suhtumisega, mis viitas laste diagnoosidele ja fantaasiatele.

Üks poistest oli kasuemale tunnistanud, et kardab rääkida, kuna teda oli ähvardatud järve uputamise või eluks ajaks psühhiaatriakliinikusse panemisega.

Praegu on pered lisaks prokuratuurile pöördunud ka laste õiguste volinuku poole. Alustatud on kriminaalasi seoses nooremate kui 14-aastaste laste seksuaalse väärkohtlemisega. Serjoža vahistati 4. veebruaril. Teisi vahistamisi pole väljaande andmeil veel tehtud. Ühe ema sõnul vabastati lastekodu töötajad kahtlustest tõendite puudumisel. Vanemad kardavad, et süüdlased pääsevad vastutusest ja õudsed lood võivad korduda.