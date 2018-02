""Kuuuurija" ohvrid ühinege! Kas "Kuuuurija" vassis ja valetas? Anna meile teada ja me avaldame tõe. Kas "Kuuuurija" trollib? Anna kõigile teada! Kas "Kuuuurija" tegi haiget? Anna meile teada ja me paljastame kuidas," seisab lehekülje kirjelduses.

Teleajakirjanik Katrin Lust on kindlasti väga omapärane inimene, keda osad südamest fännavad ja armastavad, teised aga silmaotsaski ei salli. Täna ilmus suhtlusvõrgustikku Facebook Lusti vihkamiskommuun , kus kutsutakse üles naise tegevuse all kannatajaid ühinema.

Lehekülge on märganud ka Lust ise, kes andis enda Facebookis teada, et uurib välja, kellega on tegu.